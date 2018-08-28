Kurban paralarını çalan hırsızlar yakalandı

MERSİN'DE Kurban Bayramı
öncesi vatandaşların evlerine girerek kurbanlık paralarını çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Son dönemde Merkez Akdeniz ilçesi Çay, Çilek, Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinde Kurban Bayramı öncesi evden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, hırsızlık olaylarının 4 şüpheli tarafından kiralık bir araçla gerçekleştirildiğini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda zanlılardan Abdullah B. ve Necmettin A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.