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Hedef önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğu

16-22 Eylül tarihlerinde Amerika’da yapılacak ’nda kadınlar da , erkeklerde ise , Türkiye’yi temsil edecek

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Hedef önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğu
Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı, 'de kampa girdi. 16-22 Eylül tarihlerinde Amerika'da yapılacak olan 'nda kadınlarda , erkeklerde ise , Türkiye'yi temsil edecek. Sporcular bu yıl Türkiye'ye yeni alınan Hansa 303 tekneleriyle antrenman yaparken, hedeflerini olimpiyat şampiyonluğu olduğunu bildirdiler.
MILLI Takım Antrenörü Cemal Özdiyar, "Hedefimiz en tepe. Onun içinde durmak yok. Sonunda Federasyonumuz ve teknik kurulumuz sayesinde Türkiye'de olmayan Hansa 303 teknelerimiz alındı ve onlarla Amerika'da yarışacağız. 1,5 sene sonra teknelerimize kavuştuk. Artık bu teknelerle çok sıkı antrenman yapıp, bütün dünyaya kim olduğumuzu göstereceğiz" dedi.
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Hedef önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğu
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