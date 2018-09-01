Hedef önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğu

Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı, Mersin
'de kampa girdi. 16-22 Eylül tarihlerinde Amerika'da yapılacak olan Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası
'nda kadınlarda Miray Ulaş
, erkeklerde ise Hasan Hüseyin Akbulut
, Türkiye'yi temsil edecek. Sporcular bu yıl Türkiye'ye yeni alınan Hansa 303 tekneleriyle antrenman yaparken, hedeflerini olimpiyat şampiyonluğu olduğunu bildirdiler. MILLI
Takım Antrenörü Cemal Özdiyar, "Hedefimiz en tepe. Onun içinde durmak yok. Sonunda Federasyonumuz ve teknik kurulumuz sayesinde Türkiye'de olmayan Hansa 303 teknelerimiz alındı ve onlarla Amerika'da yarışacağız. 1,5 sene sonra teknelerimize kavuştuk. Artık bu teknelerle çok sıkı antrenman yapıp, bütün dünyaya kim olduğumuzu göstereceğiz" dedi.