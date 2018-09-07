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’da nöbetçi eczane denetimi

Müdürü Ahmet Özer, kentteki nöbetçi eczanelere yönelik denetim gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Adana’da nöbetçi eczane denetimi
Müdürü Dr. Ahmet Özer, kentteki nöbetçi eczanelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Müdür Özer, "Özellikle gece nöbetlerinde vatandaşlarımızın ilaca ulaşımında sorun olup olmadığı ve eczacılarımızın bu süreçte bizden taleplerinin olup olmadığı yönünde ziyaretlerde ve aynı zamanda denetimlerde bulunuyoruz" dedi. Eczacılarla ve vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özer, eczanelerin ticari kuruluşlar olmakla beraber İl Sağlık Müdürlüğü'nün ruhsatlandırma ve denetimine tabi olduğunu vurguladı. Denetim ve ziyaretleri her ay belirli günlerde yaptıklarını kaydeden Özer, bu sayede eczacıların da kendilerine taleplerini iletebildiğini ifade etti.
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Adana’da nöbetçi eczane denetimi
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