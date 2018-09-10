Uygulamada koma çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü, 720 polisin katılımıyla 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirdi. Toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) esinlenen bir kişinin aracının bagajında bulunan beyzbol sopasının üzerine, 'Kişisel olaylara müdahale aracı (KOMA)' yazısı ise dikkat çekti. 8 bin 665 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada 26 kişi yakalanırken, 59 kişiye de adli işlem uygulandı.

HAVADAN KARADAN

Kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde hava destekli gerçekleştirilen 'Adana Huzur ve Güven' uygulamasına, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet ve trafik şubelerinden 103 kara ve bir hava ekibi katıldı. Denetimlerde 2 narkotik köpeği kullanıldı. Ekipler, uygulamanın yapıldığı noktalarda güvenlik önlemleri alarak, şüpheli araçları durdurdu ve narkotik köpekleriyle otomobillerde

arama gerçekleştirdi. Denetimlerde 8 bin 665 kişinin kimlik sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı. Ayrıca 59 kişiye adli işlem uygulanan kontrollerde toplam 41 bin 600 lira ceza kesildi, 14 işyeri hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 2 bin 542 araç kontrolden geçerken, 8 araç trafikten men edildi. Toplamda 48 araca 53 bin 750 TL para cezası uygulanırken çok sayıda ruhsatsız tabanca ile birlikte kesici ve delici aletler bulundu.



POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Uygulamada durdurulan bir otomobilin bagajında yapılan aramada beyzbol sopasının üzerindeki 'kişisel olaylara müdahale aracı KOMA' yazısı polisleri bile şaşırttı. Uygulama bölgelerini denetleyen Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Mahallenin gençleriyle sohbet eden Müdür Yıldız, vatandaşın güveni ve huzuru için bu tür uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.