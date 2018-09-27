Kotil: Adana BTÜ ile işbirliğine hazırız

Adana
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kurtaran, Bilişim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serdar Yıldırım ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Ruhşen Çete, Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'i makamında ziyaret etti. KADRO GÜÇLENDİ
Ziyarette, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin genel durumu ve TUSAŞ ile yapılabilecek iş birliği konuları ele alındı. Rektör Prof. Dr. Tümay, üniversitelerine, YÖK tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında ihtisaslaşma önceliği verildiğini, bu kapsamda akademik kadronun güçlendirildiğini ve güçlenmeye de devam edeceğini vurguladı. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise, Adana BTÜ'nün kısa sürede, hem akademik hem de idari kadrosunu güçlendirmiş olmasından son derece memnun olduğunu ve her türlü iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Öğrencilerin stajlarını TUSAŞ'da yapabileceklerini ve havacılık ile ilgili öğrenci kulüplerine sponsorluk başta olmak üzere katkı sağlayabileceklerini vurguladı. ÇALIŞTAY YAPACAKLAR
Prof. Dr. Temel Kotil, ilerleyen günlerde, Adana BTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyeleriyle bir ekip oluşturulup, TUSAŞ'da bir çalıştay yapılacağını belirtti. Çalıştay sonucunda, TUSAŞ projelerine katkı verebilecek öğretim üyelerinin belirlenebileceğini söyledi.