Yakın Doğu İlkokulu kültürel değerlerine sahip çıkıyor

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Doğu İlkokulu beşinci sınıf öğrencileri Kıbrıs kültürüyle ilgili birçok belgesele konu olan ve "Çoban Evi" olarak da adlandırılan Ömer Kofalı'nın evini ziyaret etti. "Kültürümüzün öğeleri" konulu Sosyal Bilgiler dersi çerçevesinde müzeleri, mimari eserleri ve kültür evlerini gezen Yakın Doğu İlkokulu
öğrencileri Ömer Kofalı evine gerçekleştirdikleri ziyarette, geçmişte kullanılan pek çok ev eşyası, el işi ve tarım aletlerini tanıdılar. Gönyeli'de bulunan 'Çoban Evi'nde eskiden kullanılan tarım aletleri ile araçgereçleri sergileniyor. Çoban Evi'nde evine rehberlik yapan Ayten Benli gezi sırasında öğrencilere Çoban Evi ile ev içerisinde bulunan eşyalarla ilgili detaylı bilgiler verdi. Kültürel mirasların geçmişin tanıkları olduğunu ifade eden beşinci sınıf öğretmenleri, bu gezilerin geleneksel yaşam kültürünü korumak ve yaşatmak amacıyla düzenlediklerini belirttiler.