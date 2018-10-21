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ile ortak makale yapıldı

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Exeter Üniversitesi ile ortak makale yapıldı
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. ile Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 'in birlikte yürüttükleri "Tarımsal Faaliyetlerin Biyoçeşitliliğe Etkisi" başlıklı araştırma projesinden hazırlanan bilimsel makale uluslararası de yayımlandı. Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile Doç. Dr. Wayne Fuller'in birlikte yürüttükleri ve Biyolojik Bilimler ve Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dave Hodgson'un bilimsel danışmanlıkla katkı koyduğu makale, Expanded kategorisinde olan bir bilimsel dergide yayımlandı. Web of Science SCI Expanded kateogrisindeki dergide yayımlanmış olan ve birçok bilim insanının ilgisini çeken makale "Yarı Kurak Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Uygulamaların Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkisi" başlığı ile yer aldı.
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Exeter Üniversitesi ile ortak makale yapıldı
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