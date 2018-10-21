Exeter Üniversitesi ile ortak makale yapıldı

Yakın
Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Özden Fuller
ile Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Wayne Fuller
'in birlikte yürüttükleri "Tarımsal Faaliyetlerin Biyoçeşitliliğe Etkisi" başlıklı araştırma projesinden hazırlanan bilimsel makale uluslararası bilimsel dergi
de yayımlandı. Doç. Dr. Özge Özden Fuller ile Doç. Dr. Wayne Fuller'in birlikte yürüttükleri ve Exeter Üniversitesi
Biyolojik Bilimler ve Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dave Hodgson'un bilimsel danışmanlıkla katkı koyduğu makale, SCI
Expanded kategorisinde olan bir bilimsel dergide yayımlandı. Web of Science SCI Expanded kateogrisindeki dergide yayımlanmış olan ve birçok bilim insanının ilgisini çeken makale "Yarı Kurak Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Uygulamaların Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkisi" başlığı ile yer aldı.