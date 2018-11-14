8’inci kattan düşen Hasan Efe kurtarılamadı

ADANA'DA apartmanın 8'inci katındaki evinden düşen Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Hasan Efe Ege kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz Hasan Efe'nin cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay, önceki akşam Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 8'inci katında evlerinden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Hasan Efe Ege, ağır yaralandı. Durumu fark eden baba Hasan ve anne Makbule Ege, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞKAN ÖĞRENCİYDİ

Hasan Efe'nin ölüm haberi ailesini ve sevenleri gözyaşına boğuldu. Talihsiz çocuğun ölüm haberi okulunda da şok etkisi yarattı. Okulundaki başarısı ve kişiliğiyle herkes tarafından takdir kazanan Hasan Efe Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sınıf arkadaşları Hasan Efe'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.