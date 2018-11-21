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’nda 35. yıl coşkusu yaşandı

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Yakın Doğu İlkokulu’nda 35. yıl coşkusu yaşandı
15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, kuruluşunun 35.yıldönümü Yakın Doğu İlkokulunda düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla kutlandı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 5.sınıf öğrencilerinden Bisem Nasiboğlu yaptı. Nesiboğlu, bugünlere gelinirken verilen mücadeleye dikkat çekerek Cumhuriyetin önemini vurguladı. Şiirlerin okunduğu Cumhuriyet ile ilgili sözlerin paylaşıldığı tören, okul koro ve orkestrasının "Cumhuriyet" ve "Ah Kıbrıs'ım" adlı şarkıları seslendirmesiyle sona erdi.
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Yakın Doğu İlkokulu’nda 35. yıl coşkusu yaşandı
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