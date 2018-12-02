Küçük Yağmur, altın küpelerini Yemen’e bağışladı

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Gaziantep'teyaşayan 9 yaşındaki Yağmur Özçoban, 2015 yılı Mart ayından bu yana yaşanan silahlı çatışmalardan etkilenen ve yardıma muhtaç durumdaki Yemen halkı için altın küpelerini gönderdi. Yemen'de uzun süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkedeki insanların durumunu sosyal medyada bir fotoğrafta gören ilkokul öğrencisi Yağmur Özçoban, küpelerini Yemen'e göndermeye karar verdi. Evde babasının ve annesinin yardım ile ilgili konuşmalarına kulak misafiri olduktan sonra gördüğü fotoğraflardan etkilenen Yağmur, annesine altın küpelerini Yemen'deki mağdur insanlara göndermek istediğini söyledi. Ardından sosyal medyada gördüğü Yemenli bir çocuğun fotoğrafından etkilenen küçük Yağmur, geçen yıl aldığı ve çokta severek taktığı altın küpesini Yemen'e teslim edilmek üzere Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim etti.