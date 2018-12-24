‘Kardeş Okul’ projesi sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

MeramElektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) tarafından başlatılan 'Kardeş Okul' projesi kapsamında Niğde ve Nevşehir'de köy okulları ziyaret edildi. 3 yıl önce başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, faaliyet alanındaki 6 ilde bulunan köy okullarını ziyaret eden MEDAŞ yetkilileri öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor. Ulukışla Horoz Köyü Şehit Mehmet Zengin İlkokulu, Bor Kayı Köyü Ayşe Aydoğan İlkokulu ve Derinkuyu Güneyce Köyü İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden MEDAŞ yetkililerine protokolde eşlik etti. Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Sıtkı Erat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Özüdoğru'nun da katıldığı programda öğrencilere hediyeler verildi.