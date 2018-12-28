Yüreğir’e 2 kına konağı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kınalar artık sokaklarda yapılmayacak. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan Nene Hatun Kına Konağı'nın tamamlanarak Yüreğirli vatandaşların hizmetine sunulduğunu açıkladı. Çelikcan, geçtiğimiz aylarda Yavuzlar Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde açtıkları Halime Ana Kına Konağı'nın büyük ilgi gördüğünü belirtti. Sokaklarda yapılan kınalarda ortaya çıkan gürültü kirliliğinin sona ereceğini belirten Çelikcan, "750 metrekare kapalı alan 2 ayrı salonu, gelin ve damat hazırlanma odaları, mescid, idari odalar, geniş otoparkı ile 2 adet kına konağımız Yüreğir halkının hizmetinde. Osmanlı-Selçuklu mimarisi ile yapılan kına konakları otantik yapısıyla Yüreğir'e değer kattı" diye konuştu. 25 dönüm alan üzerine yapılan kına konağı, yüzme havuzu, hanımeli pazarı ve parkın, Cumhuriyet Mahallesi'nde önemli bir eksikliği giderdiğini belirten Çelikcan "Yüreğirli vatandaşlarımız kınalarını Osmanlı, Selçuklu Mimarisi ile yaptığımız kına konaklarında yapacaklar. Yazın sıcaktan ve tozdan, kışın ise soğuktan ve çamurdan kurtulacaklardır. Kına konaklarından randevu almak isteyen vatandaşlarımız 0322 324 26 51 nolu telefona veya Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne başvurabilirler" dedi.