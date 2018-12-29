‘Kaçanlar’ kaçamadı

Gaziantep'te silah ve uyuşturucu satışı ile çek senet tahsilatı yaptığı belirtilen "Kaçanlar" adlı suç örgütüne yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, mermi, boş senet ve hayali şirket belgeleri ile uyuşturucu ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini H.K, yöneticiliğini M.M.K, S.K ve A.K isimli şüpheli şahısların yaptığı "Kaçanlar" grubu olarak bilenen, örgüte operasyon düzenledi. Aralarında silahlı suç örgütü lideri ve yöneticilerinin de bulunduğu 20 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 1 adet kaleşnikof tüfek, 30 adet kaleşnikof mermisi, 5 tabanca, 84 adet tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği, 9 adet ses fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 10 adet captagon uyuşturucu hap, 60 gram esrar, 100 gram skunk uyuşturucu maddesi, 78'i boş 99 adet senet, 2 adet şirket kaşesi, 2 adet çek, 4 adet çek defteri, 4 adet vekâletname, 2 adet tapu, 1 adet ihtarname ve çok sayıda hayali şirket evrakları, dekontlar ve çek fotokopileri ele geçirildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

"Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurma- Yönetme-Üye Olma", "Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Kasten Yaralama", "Tefecilik", "Tehdit ve Hakaret", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" gibi çeşitli suçlardan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.