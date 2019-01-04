Karda doğa yürüyüşü

BUGÜN NELER OLDU

doğa tutkunları bu kez soluğu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde aldı. 900 rakımında bulunan Sumaklı Mahallesinden yürüyüşe başlayan doğaseverler, tırmanışın ardından Bereket Dağı gözetleme kulesine çıktı. Bin 200 rakımda bulunan kulede mola veren kulüp üyeleri, yağan kar, düldül dağı ve berke barajı görüntüsü eşliğinde çay ve kahve keyfi yaşadı. Bol bol anı fotoğrafı çekilen doğa sevenler, 5 kilometrelik inişin ardından kamp alanına döndü. Mehmet Yakut, "Bereket tepede Berke Barajı'nı zirveden seyretmek ve yağan karın oluşturduğu görsel şölen herkesi büyüledi. Kar yağışı ve manzara mükemmeldi" dedi.