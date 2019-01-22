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Kafe konseptli kursta İngilizce eğitimi veriliyor

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Kafe konseptli kursta İngilizce eğitimi veriliyor
GAZİANTEP'TE bir grup girişimci, yabancı dil öğrenimi sırasında yaşanan sorunları dikkate alarak dil kursunu kafe konseptine taşıyıp 2 ay gibi kısa sürede 100'den fazla kişiye hitap eder hale geldi. Kentte mali müşavirlik yapan Bayram Arı, İngilizce kursunun ardından pratik yapamadığı için dil konusunda kendisini geliştiremediğini fark etti. Arı, bu yüzden sık sık İngilizce konuşmak için bir araya geldiği kurstaki yabancı hocalarıyla beraber, dil kursu açmaya karar verdi. Dil öğrenen birçok kişinin yaşadığı sorunları da ortadan kaldırmak isteyen girişimciler, "Chit&Chat" isimli kafe konseptli dil kursunda karar kıldı. Gaziantep'te kafelerin yoğunlukta bulunduğu Nişantaşı Sokak'ta açılan ve dışarıdan bakıldığında kafe olarak dikkati çeken işletme, aslında bir dil kursu. Ancak bu kursta alışılagelmiş sınıfların yerine kokteyl masalarında ders çalışılıyor, sipariş verirken İngilizceyi tercih edenler ekstra indirim kazanıyor, ders saatleri dışında hocalarla sohbet imkanı bulunuyor.
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Kafe konseptli kursta İngilizce eğitimi veriliyor
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