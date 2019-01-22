Kafe konseptli kursta İngilizce eğitimi veriliyor

BUGÜN NELER OLDU

bir grup girişimci,yabancı dil öğrenimisırasında yaşanansorunları dikkate alarakdil kursunu kafe konseptinetaşıyıp 2 ay gibikısa sürede 100'den fazlakişiye hitap eder hale geldi.Kentte mali müşavirlik yapanBayram Arı, İngilizce kursununardından pratik yapamadığıiçin dil konusunda kendisinigeliştiremediğini fark etti.Arı, bu yüzden sık sık İngilizcekonuşmak için bir araya geldiğikurstaki yabancı hocalarıylaberaber, dil kursu açmayakarar verdi. Dil öğrenen birçokkişinin yaşadığı sorunları daortadan kaldırmak isteyengirişimciler, "Chit&Chat"isimli kafe konseptli dilkursunda karar kıldı.Gaziantep'te kafelerinyoğunlukta bulunduğuNişantaşıSokak'ta açılan vedışarıdan bakıldığındakafe olarakdikkati çekenişletme, aslında bir dil kursu.Ancak bu kursta alışılagelmişsınıfların yerine kokteyl masalarındaders çalışılıyor, siparişverirken İngilizceyi tercih edenlerekstra indirim kazanıyor, derssaatleri dışında hocalarla sohbetimkanı bulunuyor.