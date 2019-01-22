Kafe konseptli kursta İngilizce eğitimi veriliyor

GAZİANTEP'TE
bir grup girişimci,
yabancı dil öğrenimi
sırasında yaşanan
sorunları dikkate alarak
dil kursunu kafe konseptine
taşıyıp 2 ay gibi
kısa sürede 100'den fazla
kişiye hitap eder hale geldi.
Kentte mali müşavirlik yapan
Bayram Arı, İngilizce kursunun
ardından pratik yapamadığı
için dil konusunda kendisini
geliştiremediğini fark etti.
Arı, bu yüzden sık sık İngilizce
konuşmak için bir araya geldiği
kurstaki yabancı hocalarıyla
beraber, dil kursu açmaya
karar verdi. Dil öğrenen birçok
kişinin yaşadığı sorunları da
ortadan kaldırmak isteyen
girişimciler, "Chit&Chat"
isimli kafe konseptli dil
kursunda karar kıldı.
Gaziantep'te kafelerin
yoğunlukta bulunduğu
Nişantaşı
Sokak'ta açılan ve
dışarıdan bakıldığında
kafe olarak
dikkati çeken
işletme, aslında bir dil kursu.
Ancak bu kursta alışılagelmiş
sınıfların yerine kokteyl masalarında
ders çalışılıyor, sipariş
verirken İngilizceyi tercih edenler
ekstra indirim kazanıyor, ders
saatleri dışında hocalarla sohbet
imkanı bulunuyor.