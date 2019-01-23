Büyükelçi Tousi’den Dr. Günsel’e ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

İranİslam Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Büyükelçisi Hüseyin Aminian Tousi, eğitim ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel'e ziyarette bulundu. Büyükelçi Tousi, üniversitenin sağlık, fen bilimleri ve teknolojideki başarılarının takdire şayan olduğunu ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi'nin AR-GE, inovasyon bilim, teknoloji ve sanat alanında hızla gelişmesinden dolayı İran'lı öğrenciler tarafından ilgi çektiğini dile getiren büyükelçi Tousi, İranlı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi'nde eğitim alarak ülkelerine döndüklerinde kabiliyetli ve nitelikli insan kaynakları olarak pozitif katkı sağladıklarının altını çizdi. Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel de, İran İslam Cumhuriyeti'ni önemli bir ülke olarak nitelerken ulusdevlet geleneğine bağlı kalarak şu andaki sıkıntılarına rağmen başarılara doğru adım attığını ve geleceğe güvenle yürüdüğüne vurgu yaptı. Dr. Günsel, İran üniversiteleriyle işbirliğinin önemli olduğunu, eğitim alanındaki işbirliklerinin bölgesel ve uluslararası çapta insan toplumuna yarar sağladığına inandığını ifade etti.