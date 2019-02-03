Kahramanmaraşlılar bu çatı altında toplandı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz yıl sonu faaliyete geçen Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Birlik ve Beraberlik Gecesi muhteşem geçti. Stoke Newington'daki dernek lokalinde düzenlenen dayanışma, yardımlaşma ve kaynaşma gecesine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Kahramanmaraşlı TRT sanatçısı ve halk ozanı Hilmi Şahballı, konuk olarak katıldı. Derneğin kurucu üyelerinden Ahmet Yılmaz'ın sunuculuğu üstlendiği gecenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç, tüm konuklara katılımları ve destekleri için teşekkür etti.