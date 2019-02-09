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Ziraat Odası Başkanı’ndan acı haber

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019
Ziraat Odası Başkanı’ndan acı haber
Adana'da Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, otomobilinde tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi. Borçlarından dolayı intihar ettiği ileri sürülen Bulut'un, Ceyhan Ziraat Odası Başkanlığı yanı sıra Çukobirlik ikinci başkanlığı ve Ceyhan Köprülü Mahallesi Muhtarlığı görevini de yürüttüğü öğrenildi. Olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut (57) sabah evden çıkıp lüks otomobiline bindi. Bulut şoförünü sigara aldırmaya gönderdi. Başkan Bulut, o sırada tabancayla kafasına ateş etti. Sigara alıp gelen şoför Bulut'u kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede Bulut'un kendi tabancasıyla başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Borçlarından dolayı intihar ettiği iddia edilen Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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Ziraat Odası Başkanı’ndan acı haber
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