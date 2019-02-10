O sürücü tutuklandı

Kaza, 3 Şubat gecesi Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammet Aslan'ın kullandığı 01 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre; başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali Şahpaz'a (21) çarparak kontrolden çıktı. Lüks otomobil daha sonra 48 M 0606 ile 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi geldi. Otomobilin ezdiği Ali Şahpaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Lüks aracın çarpması sonucu hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak lise öğrencisi Sena Nur Akgül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Şahpaz Tufanbeyli ilçesinde, Sena Nur Akgül ise Karaisalı ilçesinde toprağa verildi. Kazadan sonra kaçan Muhammet Aslan cinayet masası ekipleri tarafından yakalandı. Aslan'ın emniyetteki ifadesinde korkutan dolayı kaçtığını ve başka biriyle yarış etmediğini söylediği öğrenildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edilen Aslan cezaevine konuldu.

HAYATININ BAHARINDAYDI

Sürücünün yakalanmasından sonra konuşan Ali Şahpaz'ın eniştesi Erhan Erçift, "Yasal olarak bütün haklarımızı kullanacağız. En ağır cezayı alması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yavrumuzu hayatının baharında kopardı. O çocuk çok zor şartlar altında üniversite öğrenimini sürdürüyordu. Acımız hala çok sıcak. Çok üzgünüz" diye konuştu.