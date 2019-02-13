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Geleceğin eczacıları projelerini sundu

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Geleceğin eczacıları projelerini sundu
ÇUKUROVA Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Sosyal Sorumluluk Proje Dersi kapsamında 2. Sınıf öğrencileri 9 ayrı proje ile görücüye çıktı. Yaptıkları projeleri ÇÜ Eczacılık Sosyal Sorumluluk Dersi Proje Etkinliklerinde poster ve sözlü sunum olarak sunan öğrenciler, eczacı ve akademisyenlerden oluşan katılımcılardan tam not aldı. ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanlık fuaye alanında sergilenen posterleri akademisyenler ve Adana Eczacı Odası Genel Sekreteri, Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Serbest Eczacı meslektaşları inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Poster sunumların ardından öğrenciler 9 ayrı projeyi sözlü olarak sundu. Lütfullah Aksungur Konferans salonunda 3 ayrı oturumda gerçekleşen sözlü sunumların oturum başlıkları ÇÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, Adana Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Ö. Mürsel Yalbuzdağ, Serbest Eczacı Fatih Tambay tarafından gerçekleştirdi. Dekan Prof. Dr. Nuran Öğülener, Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında öğrencilerinin danışman öğretim üyeleri ile birlikte projeler gerçekleştirdiğini ifade etti.
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