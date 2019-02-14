Adana’da AFAD’dan kimyasal sızıntı tatbikatı

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AdanaAFAD ve sağlık ekiplerinin katılımıyla kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN) kaynaklı sızıntılara ilişkin tatbikat gerçekleştirildi. Yüreğir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, patoloji bölümünde çalışma sırasında çıkan asit bazlı küçük yangına müdahale eden çalışan, farkında olmadan yere dökülen kimyasal maddeden etkilenerek bayıldı. Hastanedeki sivil savunma birimi ve yetkililere haber verilmesi üzerine kimyasal sızıntıyla ilgili "turuncu kod" uyarısı yapıldı. Anonsun ardından hemen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve hastanedeki sivil savunma ekiplerine haber verildi. Özel kıyafet giyen AFAD KBRN ekipleri, kimyasal maddenin bulunduğu patoloji bölümünde keşif yaptı. Ekipler ardından bayılan sağlık görevlisine ilk müdahalede bulunarak tedaviye alınmasını sağladı. Ekipler ayrıca görevlinin kimyasaldan temizlenmesi için çalışma yaptı. Alandan numunelerin alınmasının ardından sonlandırılan tatbikatta AFAD'dan 30 kişilik ekip yer aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü KBRN Ekip Amiri Sakıp Dorum, kimyasal sızıntı gibi benzer olaylara hazır olduklarını söyledi. Kendilerine gelen ihbarların ardından KBRN aracıyla 30 kişilik ekiple en kısa sürede olay yerine intikal ettiklerini belirten Dorum, özel kıyafetli görevlilerin olayın gerçekleştiği yerde ölçüm yaparak içerideki zehirlenmenin türünü tespit ettiğini anlattı. Dorum, Adana AFAD olarak KBRN konusunda eğitim üssü olduklarını dile getirdi.