Oyun sektörü gelecek vadediyor

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, sürekli gelişen dijital oyun sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dijital oyun sektörünün ihracata büyük ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden İşler, oyun etkinlikleri ve geliştirilen projeler hakkında bilgiler verdi. Oyun sektörünün gelecek vadeden bir sektör olduğunu söyleyen Veysi İşler, oyun alanında kendini geliştirmek isteyen kişilerin aynı anda tüm dünya ile birlikte oyun geliştirmeyi amaçlayan global game jam gibi etkinliklere katılmalarının faydalı olacağını ve dijital oyun sektörünün ihracata (dışsatım) katkı saylayacağını söyledi. Oyun alanı ile ilgili çalışma yapanların rahatça iş bulmalarının kolaylaşacağına vurgu yapan İşler: "Gaziantep'de çok daha fazla katma değerli sektörlere ihtiyacımız var. Aslında dijital oyun demek ihracat demek. Oyununuz App Store veya Play Store'da başarılı olduğunda büyük bir adımı tamamlamış oluyorsunuz. Bu sektörün gelirinin % 99'u yurt dışından geliyor" dedi.HKÜ'de geliştirdiği çalışmalarla Gaziantep'te oyun ve yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlamak için dijital oyun üzerine projeler gerçekleştiren Veysi İşler, "Ortaya çıkan ürünler tüketilebilen ürünler. Bir oyun yapıyorsunuz, dizi gibi. O oyun bitiyor sonra yenisini yapıyorsunuz. Bu alanın ihracat potansiyeli çok yüksek, bizim kültürümüze de çok uygun bir sektör" dedi. İşler, "Hangi alanda olurlarsa olsunlar, bu alanda mutlaka yapabilecekleri bir şey bulabilirler. Bu alanı Anadolu'ya yaymak bizim amacımız. Ama çok kişinin olması gerekli. Ankara'da İstanbul'da başarıları örnekleri var. Gaziantep'te de hedefimize ulaşabilirsek, ihracata önemli katkı sunmayı planlıyoruz. Bu alanı hem meraklılar, hem girişimciler için cazip bir alan haline getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Amacımız oyun geliştirme sektörüne katkı sağlamak" diye konuştu.