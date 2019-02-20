Mersınlı perıler fener’e hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor'da, 3 maçta alınan galibiyetlerin sevinci yaşanıyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "Güzel bir seri daha yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ama Fenerbahçe'yi evimizde yenmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Turuncu-beyazlı ekip, rakip potaya bin 558 sayı atarken, potasında bin 346 sayı gördü. Bu hafta evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Mersin ekibi, bu maçı da kazanıp galibiyet serisine devam etmek istiyor. Genel Menajer Aydın,dedi.