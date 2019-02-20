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Tarihi çeşmeden yıllar sonra

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Tarihi çeşmeden yıllar sonra su akmaya başladı
Gaziantep'in Araban ilçesinde tarihi Karacaören çeşmesinden 4 yıl aradan sonra ilk kez su akmaya başladı. Kırsal mahallesinde bulunan ve bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle 4 yıl önce kuruyan Tarihi Karacaören çeşmesinden bu seneki yağışların ardından ilk kez su akmaya başladı. Yıllar sonra akmaya başlayan ve yanındaki kuyunun su ile dolmasını sağlayan çeşme mahalle sakinleri ve bölge halkının da yüzünü güldürdü. Karacaören kırsal mahallesi muhtarı Hasan Doğan çeşmenin yıllar sonra akmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Karacaören mahallemizin eteğinde, tarihi ören yeri mevkisinde bulunan ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen tarihi Karacaören çeşmemizin suyu 4-5 yıldan beri bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kurumuştu. Bu yıl kış mevsiminde ilçe genelinde ve bölgedeki şiddetli sağanak yağışlarının yer altı su kaynaklarını doldurmasıyla birlikte yıllar sonra yeniden akması bizi mutlu etti" dedi.
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Tarihi çeşmeden yıllar sonra su akmaya başladı
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