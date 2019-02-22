Hedef dört altın madalya

YAKIN Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEU BJJ) takımı, Uluslararası Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu tarafından Londra'da düzenlenecek olan Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası'na katılacak. İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın başlayacak olan şampiyonada NEU BJJ takımı Başantrenör Diogo Moraes Azevedo eşliğinde 5 kişilik bir ekiple mücadele edecek. Crystal Palace National Sports Centre'da düzenlenecek organizasyonda 5 farklı kategoride yarışacak Yakın Doğu Üniversitesi'nin hedefi 4 altın madalya. Ekip olarak beslenme programlarıyla desteklenen disiplinli sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Azevedo, "Gerekli teknikleri uygulayarak rakiplerimiz karşısında üstün pozisyonu elde etmek için kendi gücümüzün en üst noktasına çıkacağız. Hedefimize ulaşmak için en iyi şekilde dövüş becerilerimizi ortaya koyacağız"
dedi.