Hedef dört altın madalya

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YAKIN Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEU BJJ) takımı, Uluslararası Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu tarafından Londra'da düzenlenecek olan Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası'na katılacak. İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın başlayacak olan şampiyonada NEU BJJ takımı Başantrenör Diogo Moraes Azevedo eşliğinde 5 kişilik bir ekiple mücadele edecek. Crystal Palace National Sports Centre'da düzenlenecek organizasyonda 5 farklı kategoride yarışacak Yakın Doğu Üniversitesi'nin hedefi 4 altın madalya. Ekip olarak beslenme programlarıyla desteklenen disiplinli sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Azevedo,dedi.