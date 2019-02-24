DMD hastası iki kardeş yardım bekliyor

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KISA adı DMD olan Duchenne Musküler Distrofi, kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan hastalık türü. Sadece erkek çocuklarda görülen bu hastalığa doğarken yakalanan Süer kardeşler, kendilerine uzanacak bir el bekliyorlar. Türkiye'de DMD hastalığı ilaçlarının olmadığını belirten Anne Nazdar Süer, "Yurt dışında birçok ülkede olmasına rağmen, bunu getirecek gücümüz yok. Çocuklarım için destek istiyorum" diyor. 9 Yaşında olan Toprak ve 15 yaşındaki Mahmut Süer, yaşıtları gibi sokaklarda oynamak istiyorlar. Uzun zamandır bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerin tek isteği, kendilerine ilaç temin edilmesi. Bu ilaçla ilgili uzun zamandır umutlu bir bekleyiş içinde olan Süer kardeşlerin en büyüğü, 21 yaşındaki abi Serkan Süer ve anneleri Nazdar Süer'de, çocuklarının yeniden sağlığına kavuşmaları için devlet büyüklerinden uzanacak bir el beklediklerini söylüyor. İki çocuğunun da doğuştan hasta olduğunu belirten Anne Nazdar Süer, "10 Yaşından sonra hastalık kendini göstermeye başlıyor. 10 Yaşına kadar her şey normal, 10 yaşından sonra hastalık ilerlemeye başlayınca, yürüyemiyorlar. 1 Yıl içinde tamamen yatalak duruma geliyorlar. Toprak'ta bu hastalık daha erken gelişti. Daha geçen hafta yürüyordu, şimdi yürüyemiyor. Mahmut ise 7 yıldır yürüyemiyor. Mahmut yürüyemediği için aşırı kilo almaya başladı. Kilodan dolayı nefes almakta zorlanıyor" dedi.Erkek kuaföründe çalışan Serkan Süer (21), ise kardeşlerinin yaşadığı dram karşısında çaresiz kaldığını belirterek, "Kardeşlerimin ikisi de bu hastalıkla doğduklarında karşılaştılar ve bu hastalık onları yatağa bağladı. DMD kas erimesi hastalığı. Her yıl Ankara'ya götürüyoruz. Ancak ilaçlar olmayınca tedavi olamıyorla" dedi.