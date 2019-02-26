Melih ABİ: Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta Osmaniye'deydik.Bölge Koordinatörümüz Ersin Ramoğlu ile birlikte Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2018 Basın Ödülleri törenine katıldık.Cemiyet Başkanı İsrafil Avcı ve yönetim kurulu kusursuz bir ev sahipliği yaptı.Turkuvaz Medya Grubu'na iki ödül birden geldi.En İyi Bölge Haber Koordinatörü ödülü Ersin Ramoğlu'na, Osmaniye haberlerine katkıda bulunanlar ödülü de şahsıma verildi.Sabah Ailesi'ne iki ödül vererek bizleri onurlandırdığı için sevgili meslektaşlarıma teşekkür ederim.elektrik direği...Bu da yolun ortasında kalmış.İnadına mı yapıyorlar...Burası Meydan Mahallesi 39015 sokak.Direk yol ortasında kalmış.Allah korusun geceleri bir araç sürücüsü hızlı geçer.Göremez.Her an bir facia yaşanabilir yani.Şu direkleri kenara kaydırın kardeşim.Bir de iki pazardır Yüreğir Yavuzlar Mahallesindeki Aksantaş TOKİ konutlarının elektrikleri kesiliyormuş...EnerjiSA yetkilileri orada oturanlar insan değil mi?Onların ütüsü çamaşırı yok mu?Tam gün elektrikler kesilir mi kardeşim?Niye eziyet edtiyorsunuz?