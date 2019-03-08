Kavgadan ‘hayır’ çıktı

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Adana'daiki kişi arasında yaşanan kavga yargıya taşındı. Arabulucuya giden davanın tarafları down sendromlu çocuklara yemek verilmesi sayesinde uzlaştı. Çocuklara yemek verilen Meşhur Pilavcı Hayrettin Baba'da bir araya gelen taraflar el sıkılarak, "Bir anlık sinirle tatsız olaylar yaşandı. Bu tatsızlıktan ise çok güzel bir 'hayır' çıktı" dedi. Kavga olayı Mart ayında bir alışveriş merkezinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak amacıyla mağazaya giren Kerem Yağmahağan, mağaza görevlisi Ahmet Çiçek ile tartıştı. Çıkan kavgada Yağmahan, Çiçek'i darp edince konu önce polise ardından da yargıya taşındı. Yağmahan hakkında "basit yaralama" suçuyla soruşturma başlatıldı. Taraflar arabulucuya gitti. Arabulucu Halil Çetinkaya, tarafları bir araya getirdi. Görüşmede, müşteki Ahmet Çiçek, Kerem Yağmahan'ın down sendromlu çocuklara yemek vermesi halinde uzlaşmayı kabul edeceğini söyledi. Yağmahan, bu teklifi seve seve kabul edeceğini açıklayınca, Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nden 25 öğrenci öğretmenleri ile birlikte Meşhur Pilavcı Hayrettin Baba'da ağırlandı.