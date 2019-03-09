CHP’li Karalar’a büyük tepki

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CHP'NİN Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve halen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katıldığı bir TV programında "AK partilileri kesinlikle işe almayacağım" sözleri vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.Zeydan Karalar'ın 2014 seçimlerinde belediye başkanı seçildikten sonra TV programında "Bu gayet son derece normal. Siyasi partiler yarışıyor. Seyhan'da ipi göğüsleyen CHP oldu. Partililerime karşı sorumluluğum var. İktidar olan partinin adamını niye alayım. Tabi ki CHP'nin belediye başkanıyım kimi alacağım CHP'lileri alacağım. Ben böyle bir adamım" sözleri Adanalılar tarafından skandal olarak karşılandı.Seyhan Belediyesi'nde çalıştığını ve yıldırma politikalarına dayanamadığı için emekli olduğunu söyleyen 55 yaşındaki Gündüz Yurtman, "Sürekli bana 'Bizden misin' diyorlardı. Kendilerinden olmayanlara ayrım yapıyorlardı. Sürekli yıldırma politikası uyguladılar. Özellikle Zeydan Karalar döneminde ayrımcılık had safhaya ulaştı. CHP'lileri belediyeye doldurdu. Ben de bu duruma dayanamadım ve emekli oldum" dedi.Bir insanın fikri neyse zikrinin de o olduğunu belirten 62 yaşındaki Celal Gündoğan da, "Adanalı olarak particilik yapan bir belediye başkanı görmek istemiyoruz. Yaptığımı konuşma kesinlikle doğru değil. Resmen ayrımcılık yayıyor. CHP zihniyetinden ne bekliyorsunuz?" derken, 33 yaşındaki işçi Servet Erkoyuncu ise, " Alın terinin particiliği yoktur. Zeydan Karalar kendi karakterini belli ediyor. AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, 'İşini düzgün yapanla devam edeceğim' sözünden Karalar ders çıkarsın" dedi.