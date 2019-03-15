Çukurova’da Eczacılık Fakültesi’ne poster ödülü

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Üniversitesi (ÇÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Türk Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu (TEBGK) tarafından düzenlenen Türkiye'deki eczacılık öğrencilerinin katıldığı TEBGK 2. Ulusal Kongresi'nde "Okul Öncesi Çocuklarda Sağlık ve Eczacılık Alanında Bilgilendirme" başlıklı poster çalışmaları ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında Doç. Dr. Fatma Aydınoğlu danışmanlığındaki Eczacılık Fakültesi öğrencileri Abdülmüttalip Gökçeoğlu, Merve Durgunlu, Nisa Dursak, Mehmet Erbay, Neziha Eren, Kübra Gönbe, Gizem Gül ve Göksu Eylül İlkar okul öncesi yaş grubunu bilgilendirmek amacıyla, ilaç, sağlık ve benzeri konularda resimleri içeren "Açılın Ben Eczacıyım" isimli boyama kitabını tasarladı. Ders kapsamında projelendirip, sahada uygulayıp kongrede sunum yaptılar. Boyama kitabının tasarlanması aşamasında, ÇÜ Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin görüş ve katkılarını alan öğrenciler boyama kitaplarını ÇÜ Anaokulunda gerçekleştirdikleri oyun halindeki sunum sonrasında boyama kalemleriyle miniklere hediye etti.