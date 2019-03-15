Mehmet Serkan İzol: Destek olacağız

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Mersin, Mersin'de İş Var' sloganıyla istihdama destek verdiklerini belirten Mersin Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Mersin parlayan yıldız olacak" dedi Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sürdürülen Milli İstihdam Seferberliğine ve buna bağlı olarak Valimiz Ali İhsan Su önderliğindeki 'Burası Mersin, Mersin'de İş Var' sloganıyla kentimizde üzerimize düşen görevin bilincindeyiz" diye konuştu.2003 Yılında 19 Türkiye aşığı genç girişimci tarafından kurulan Mersin GİAD, bugün 300'e yakın üyesi ile kentin geleceğine ışık tutmaya çalışan bir yapıya dönüştü. Başkan İzol, kentin her geçen gün gelişen ve büyüyen bir yapıya sahip olduğunun altını çizerek, "Nüfusa orantılı olarak istihdam sayılarımızın da artış göstermesi ve yeni iş sahalarının oluşması gerektiğinin bilincinde hareket ediyoruz" dedi.Mersin'in bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunun altını çizen Başkan İzol, "Yapımı devam eden birçok proje kentimizin geleceğine ışık tutuyor. Mersin olarak üzerimize düşen tek görev güçlü bir lobi oluşturarak bu projelerin bir an evvel hizmete geçirilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanması. Akdeniz Sahil Yolu Projesi, Tarsus – Kazanlı Projesi, Çukurova Bölgesel Havalimanı gibi devasa projeler Mersin'in geleceği açısından büyük önem arz etmekte.