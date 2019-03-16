Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Anamur’da tefecilere karşı çek-senet operasyonu

Anamur’da tefecilere karşı çek-senet operasyonu

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019
Anamur’da tefecilere karşı çek-senet operasyonu
Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çeksenet işleri yaparak fazli para veren kişilere baskın düzenledi. Anamur Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin-Anamur-Bozyazı ve Antalya Muratpaşa ilçelerinde 11 adreste yapılan operasyonlarda Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tefecilik suçunu örgütlü olarak yapan kişiler göz altına alındılar. Yapılan operasyonlar A.U (44) M.T (44) Ş.S (48) A.T (41) K.C (39) M.A.G (32) yakalandı. 2 süphelinin ise arandığı belirtiliyor. Yapılan adli aramalarda şahısların evlerinde ve iş yerlerinde 62 adedi doldurulmuş 1 milyon 500 bin liralık 206 adet senet, 27 adet çek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfegi, 76 adet mermi, 25 adet av tüfegi fişeği, 9 adet cep telefonu içinde tüm borçuların listesinin bulunduğu not defteri ele geçirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anamur’da tefecilere karşı çek-senet operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN