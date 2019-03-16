Anamur’da tefecilere karşı çek-senet operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Anamurİlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çeksenet işleri yaparak fazli para veren kişilere baskın düzenledi. Anamur Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin-Anamur-Bozyazı ve Antalya Muratpaşa ilçelerinde 11 adreste yapılan operasyonlarda Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tefecilik suçunu örgütlü olarak yapan kişiler göz altına alındılar. Yapılan operasyonlar A.U (44) M.T (44) Ş.S (48) A.T (41) K.C (39) M.A.G (32) yakalandı. 2 süphelinin ise arandığı belirtiliyor. Yapılan adli aramalarda şahısların evlerinde ve iş yerlerinde 62 adedi doldurulmuş 1 milyon 500 bin liralık 206 adet senet, 27 adet çek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfegi, 76 adet mermi, 25 adet av tüfegi fişeği, 9 adet cep telefonu içinde tüm borçuların listesinin bulunduğu not defteri ele geçirildi.