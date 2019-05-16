Eczacılık Günü’nde beyaz önlük giydiler

BUGÜN NELER OLDU

Eczacılık Günü dolayısıyla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından tören düzenlendi. Tıp Fakültesi amfisinde gerçekleştirilen "14 Mayıs Eczacılık Günü ve Beyaz Önlük Giyme Törenine" Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, 4. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Adana Eczacı Odası yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Nuran Öğülener yaptı. Prof. Dr. Öğülener Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi hakkında bilgi vererek, yeni fakülte binalarına ağustos ayında taşınacaklarının müjdesini verdi. 4. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Ersun Özkan ise bilimsel eczacılığın 180. yılını kutladıklarını ifade ederek meslekleriyle ilgili ekonomik sorunlar hakkında öğrencilere bilgi aktardı. Ezc. Özkan öğrencilere seslenerek, "Mesleğinize değer verin, beyaz önlüklerinize sahip çıkın, beyaz önlüklerinize layık birere eczacı olun" dedi. Üniversitenin 47. yılını geride bıraktığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Çukurova Üniversitesi'nin kurumsal yapısını oturttuğunu söyledi. Eczacılık Fakültesinin son 3 yıldır çok özverili çalışarak öğrencilere en