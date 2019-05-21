Erdemlili mucit öğrenci

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Erdemli Akdeniz Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi törenle açıldı. Sergide, 8. sınıf öğrencisi Mehmet Nuri Uslu'nun "Akıllı Kask" projesi büyük ilgi gördü. Akdeniz Ortaokulu Sergi Salonu'nda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisine Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile eğitim camiası ile öğrenciler katıldı. Teknoloji tasarım dersi öğretmeni Ahmet Uçar desteği ile projeyi yaptığını söyleyen Akdeniz Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Mehmet Nuri Uslu, "Bisiklet ve ve motosiklet kullanıcıları uzun yollara çıktıkları zaman kaska monta ettiğimiz mini güneş enerjisi paneli ile elektrik üretimi sağlayıp onunla da telefonlarını şarj edebilecek. Bu şekilde yolculuk sırasında telefonların şarjı bitmeyecek. Kaskımız, telefon şarj etmenin yanında aynı zamanda panel sayesinde aydınlatma görevi de yapacak" dedi. Akıllı kaskın maliyetinin 50 lira olduğunu ifade eden mucit öğrenci, "Akıllı kaskı yapmak için bir kask temin ettim. Daha sonra kaska yerleştireceğimiz bataryanın yerini belirledik. Bataryayı yerleştirdikten sonra paneli bataryaya kaynattık ve ışığı kaska sabitledik. Amacımız, bu projeyi geliştirerek patentini almak ve dünyada bütün bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının telefon şarj sorununu ortadan kaldırmak" diye konuştu.