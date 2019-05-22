Kız öğrencilerden kardeş okul ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri kardeş okul çalışmaları gerçekleştirdi. Karaisalı Çukur Çömelek İlkokulu ve Ortaokulu'na ziyaret eden öğrenciler burada bir çok etkinlik düzenledi. Okul öğrencilerine hediyeler verdi, birlikte ders yapıp, okul bahçesinde oyun oynadılar. Hayır çarşısında bir yıl boyunca biriktirilen kıyafetleri, kitapları, oyuncakları ve ders materyallerini teslim ettiler. Öğretmenleri Hakan Demir ve Ayşegül Çelik ile birlikte bir grup öğrenciyle ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Okul Müdürü Necla Kayıklık, "Bazı öğrencilerimiz kardeş öğrenci edindikleri 40 öğrenciyle eşlesip hediyeler verip tanıştılar. Projemize katılan Çukur Çömelek İlk ve Ortaokul Müdürü Sabahattin Yılmaz'a, çalışmamız boyunca bize yardımı olan Tuğba Şanlıaktaş'a ve öğrencilerimize destek veren Kızılay yetkililerine, velilerimiz Mine Zaimoğlu ve Gülbeyaz Sevenol'a teşekkür ederiz" dedi.