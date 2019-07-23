AlinTosca antrenmanda

BUGÜN NELER OLDU

ırmızı-siyahlı ekip,'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktöryönetiminde devam etti. Güç, kuvvet ve koordinasyon hareketleriyle tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana yeni transferda katıldı., transfer konusundaki eksiklikleri bu hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek,dedi. Konukoğlu, Gaziantep'in Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu belirterek, kenti ait olduğu yere taşıdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Konukoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili,şeklinde konuştu.