AlinTosca antrenmanda

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ırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri
'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica
yönetiminde devam etti. Güç, kuvvet ve koordinasyon hareketleriyle tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana yeni transfer Tosca
da katıldı. Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu
, transfer konusundaki eksiklikleri bu hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Gerçekten bu lige geldiğinde ses getirecek, fark yaratacak bazı oyuncularla görüşüyoruz"
dedi. Konukoğlu, Gaziantep'in Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu belirterek, kenti ait olduğu yere taşıdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Konukoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Görüştüğümüz bazı oyuncular var. Kesinleştirmeden hiç bir oyuncunun adını anmadık. Gerçekten bu lige geldiğinde ses getirecek, fark yaratacak bazı oyuncularla görüşüyoruz. Onlarla bu süreci tamamlayıp aramıza katacağız"
şeklinde konuştu.