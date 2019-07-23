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AlinTosca antrenmanda

Gazişehir Gaziantep’in yeni transferi Alin , takımla çalışmalara başladı. Tosca, “Uyum sorunu yaşamayacağım” dedi

Giriş Tarihi: 23.7.2019
AlinTosca antrenmanda
Kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti. Güç, kuvvet ve koordinasyon hareketleriyle tamamlanan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana yeni transfer Tosca da katıldı. Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, transfer konusundaki eksiklikleri bu hafta içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Gerçekten bu lige geldiğinde ses getirecek, fark yaratacak bazı oyuncularla görüşüyoruz" dedi. Konukoğlu, Gaziantep'in Süper Lig'i hak eden bir şehir olduğunu belirterek, kenti ait olduğu yere taşıdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Başkan Konukoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Görüştüğümüz bazı oyuncular var. Kesinleştirmeden hiç bir oyuncunun adını anmadık. Gerçekten bu lige geldiğinde ses getirecek, fark yaratacak bazı oyuncularla görüşüyoruz. Onlarla bu süreci tamamlayıp aramıza katacağız" şeklinde konuştu.
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AlinTosca antrenmanda
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