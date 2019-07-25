Sadık Altunok: Bayram hazırlıklarımız devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Bayramına sayılı günler kala çalışmaların hız kazandığı Kurbanlık satış alanında devam edeb çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanvekili Sadık Altunok çalışmalar hakkında Garaj Amiri Ali Aktan'dan bilgiler aldı. Çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Başkanvekili Altunok, yaptığı açıklamada, "Canlı hayvan satışı yapan esnaflarımızı kısa sürede olsa pazar yerimizde sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde misafir etmek için çalışıyoruz. Kurbanlık hayvan barınaklarını, ihtiyaçlarını giderecek donatı alanlarını gidermek için bir dizi çalışmayı tamamladık. Bundan sonraki aşama ilçe halkımızın kurbanlık hayvan ihtiyaçlarını düzenli ve sağlıklı bir ortamda gideriyor olmalarıdır. Bizler için önemli olan insanımızın rahat bir ortamda canlı hayvan alışveriş yapma ortamı oluşturmaktı, bunu sağladığımız için mutluyuz" dedi.