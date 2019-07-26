Disk ve gülle atmanın gizli şampiyonu

Spor yapmasına izin vermeyen ailesinden gizli antrenmanlar yapan 20 yaşındaki Aysel Yılmaz, disk ve gülle atmada hem milli sporcu oldu hem de ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklara uzandı. Gaziantep'te yaşayan Aysel Yılmaz, ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle disk ve gülle atma branşına yöneldi. Bu süreçte spor yapmasına izin vermeyen ailesinden gizli antrenmanlara başlayan Aysel, çevresindekilerin söylemlerine aldırış etmedi ve spordan vazgeçmedi. Antrenmanlarını aksatmayan, kendisini geliştirmek için yoğun çaba sarf eden Aysel Yılmaz, kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı müsabakalardan derecelerle dönmeye başladı.



6 YILDIR BU SPORLA İLGİLENİYORUM

Aysel Yılmaz, çeşitli yaş guruplarında katıldığı Türkiye şampiyonalarında elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi. Spor kariyerine Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 12 Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler sığdıran milli sporcu, başarılarını artırarak Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak istiyor. Milli sporcu Aysel Yılmaz, küçük yaşlardan bu yana spora ilgisinin olduğunu söyledi. Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Aysel, yaklaşık 6 yıldır disk ve gülle atma sporuyla ilgilendiğini ifade etti.