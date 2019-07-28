Böbrek nakilli Dünya Şampiyonu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Melike Sürücü (17), 11 yaşında kronik böbrek yetmezliği tanısı alınca tüm hayatı değişti. Genç kız, 3 yıl önce yapılan nakille annesinin böbreğiyle yaşama tutundu. Melike, ameliyattan 8 ay sonra başladığı Tay- Kik sporunda 57 kilogramda 17-18 Yaş Arası 'Dünya Şampiyonu' oldu. Spora başladığı günden bu yana Muhammed Ali'yi rehber edindiğini belirten Melike Sürücü, "İçimde hep bir korku vardı 'ya başaramazsam' diye. Muhammed Ali'nin, 'Büyük bir şampiyon olmak için en iyi olduğuna inanmalısın" sözü gibi ben de inandım ve şampiyon oldum. Mutluyum" dedi. İskenderun'da yaşayan Melike Sürücü'ye, 11 yaşında kronik böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Adana'da uzun süre tedavi olan ancak her geçen gün sağlık durumu bozulan Melike'ye, doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Ailesinin diyalize girmesini istemediği genç kıza annesi Tülay Sürücü böbrek vermek istedi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş'a ulaşan Melike Sürücü, annesinin böbreğiyle yaşama tutundu. 2016 yılı Nisan ayında annesinin böbreğiyle can bulan Melike, ameliyattan 8 ay sonra başladığı Tay-Kik sporunda kısa sürede önemli mesafe aldı. Tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen, kariyeri boyunca sadece 5 maç kaybeden Muhammed Ali'den çok etkilenen Melike, Tay-Kik'e başladığı günden bu yana hep onun sözlerini aklında tuttu. Başarmak için inanmak gerektiğini sürekli kendine hatırlatan genç kız, 74 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Ali'nin "Büyük bir şampiyon olmak için en iyi olduğuna inanmalısın" sözünü aklından hiç çıkarmadı. Melike Sürücü, Antalya Expo'da 20-23 Nisan tarihleri arasında 8 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 57 kg Şah Gençler 17-18 Yaş Arası 'Dünya Şampiyonu' olunca, hastalığı nedeniyle yaşadığı tüm sıkıntıları unuttu. Yaşadığı onca zorlukla baş etmeyi başaran Sürücü, bir yandan sporla uğraşırken diğer yandan üniversite sınavlarına hazırladı. Şampiyon Melike, girdiği üniversite sınavında da başarılı oldu. Şimdi çok istediği anestezi teknisyeni olma hayali kuruyor.