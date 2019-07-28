Sadık Altunok’tan 100 günlük rapor

BUGÜN NELER OLDU

çalışmalarında başlattıkları "Silifke'yi birlikte yöneteceğiz" anlayışı ile göreve devam ettiklerini belirten Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, belediye olarak bugüne kadar yürüttükleri çalışmalar hakkında Silifke'de görev yapan basın mensuplarına bilgi verdi. Başkanvekili Altunok açıklamasında, "Arkum, Atayurt, Sökün, Bahçe, Kurtuluş, Gökbelen, Balandız, Çaltı, Seydili, Şahmurlu, Kocaoluk, Örenköy, Karakaya, Değirmendere ve Karahacılı mahalleleri başta olmak üzere ilçemizin değişik mahallelerinde 1709 m, sıcak asfalt, 287 km stabilize yol bakımı, 5287 m2 parke taşı döşeme çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Atakent mahallemizde bulunan Kapızlı kamp alanında yaptığımız çevre düzenlemesi ile bu alanı halka açtık. İlçemize tatile gelen aileler ve günübirlik çadır kampı yapmak isteyen vatandaşlarımız huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda buradan hizmet almaktadır. İlçe merkezimizde bulunan park ve bahçelerde çalışmalar yaparak, buraları hem temiz, hem yeşil hem de daha güvenli ve donanımlı hale getirerek halkımızın hizmetine sunduk. Deniz sahilinde bulunan mahallelerimizde belediye olarak sokak aydınlatmaları, sahil temizliği, yeşil alanların bakımı, oturma guruplarının tamir ve yenilenmesini de gerçekleştirdik. En önemli çalışmalarımızdan birisi olan belediye hizmet binamızın girişinde bulunan belediye yazılı tabelayı indirerek üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'mizin kısaltması 'T. C.' ibaresi bulunan "T.C. Silifke Belediyesi yazılı yeni tabelayı astık. Halkımıza ayağında sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla yeni alınan gezici sağlık aracını da halkımızın hizmete sunduk. Sosyal belediyecilik çalışmalarımız arasında ramazan ayı içerisinde halka yönelik 10.000 kişilik bir iftar yemeği vererek, halkımızla aynı sofrada bir araya geldik. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç ailelere ulaşarak onlardan gelen istek ve sorunları belediyemiz imkanları ölçüsünde çözmeye devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan onkoloji hastaları ile belediye olarak bir araya gelip, onların öneri ve isteklerine cevap veriyoruz. Temizlik konusunda belediye olarak hep hassas davrandık, davranmaya da devam edeceğiz. Temizlik işlerine bağlı ekiplerimiz kentimizin ve mahallelerimizin temizliğinin yanı sıra deniz sahilinde bulunan piknik alanlarında da sıkı bir çalışma yürütmektedir" diye konuştu.