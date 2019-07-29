Çocuklardan ‘öncelik yayanın’ uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Adana Toplum Destekli Polislik ve Trafik Şube Müdürlüğünün ortak olarak gerçekleştirdiği uygulamada, çocuklar sürücülere trafikte yayaların önceliğini anlattı. Trafikte yayaların gereken hassasiyetin gösterilmemesi ve bu sebeple sıklıkla yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir uygulama gerçekleştirdi. Trafik polislerince durdurulan sürücüler, polis üniforması giydirilen çocuklar tarafından kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Sürücüler çocuklar tarafından, "Trafik kurallarına lütfen uyunuz. Trafikte sadece siz yoksunuz, biz de varız. Öncelik yayanın, öncelik hayatın. Çocuklarınız ve aileniz sizi evde bekliyorlar" sözleriyle uyarıldı.