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Çocuklardan ‘öncelik yayanın’ uyarısı

Adana’da ve Trafik Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada, çocuklar sürücülere trafikte yayaların önceliğini anlattı

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Çocuklardan ‘öncelik yayanın’ uyarısı
Adana Toplum Destekli Polislik ve Trafik Şube Müdürlüğünün ortak olarak gerçekleştirdiği uygulamada, çocuklar sürücülere trafikte yayaların önceliğini anlattı. Trafikte yayaların gereken hassasiyetin gösterilmemesi ve bu sebeple sıklıkla yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa bir uygulama gerçekleştirdi. Trafik polislerince durdurulan sürücüler, polis üniforması giydirilen çocuklar tarafından kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Sürücüler çocuklar tarafından, "Trafik kurallarına lütfen uyunuz. Trafikte sadece siz yoksunuz, biz de varız. Öncelik yayanın, öncelik hayatın. Çocuklarınız ve aileniz sizi evde bekliyorlar" sözleriyle uyarıldı.
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Çocuklardan ‘öncelik yayanın’ uyarısı
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