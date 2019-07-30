İskenderun ihtisas kulübü şampiyon oldu

T
ürkiye Sutopu Federasyonu 2018-2019 Büyük Kadınlar 2. Lig Şampiyonluğunu İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü kazandı. 2018-2019 bayanlar 2.Lig Türkiye şampiyonası Adana Atatürk Yüzme Havuzunda A ve B grubu olarak iki grupta oynandı.
A Grubunda İstanbul Yeşilyurt, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü, Antalyaspor, Hatay Büyükşehir ve Gaziantep Dolfin takımları, B Grubunda Adanus, Kurtuluş, İzmir Atlantis ve İstanbul Adalar Spor Kulübü
karşılaştı.
Üç gün süren grup maçlarının ardından gurubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final oynadılar. Final maçında ise İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü, Antalyaspo
r'u 12-6 yenerek 1. Lig'e yükseldi. Antrenör Mehmet Aktepe ve Ökkeş Çiçek oyuncuları Melis Kuseyri, Asena Eldaş, Seran Pınar, Funda Çapar, Aysu Ece Kocamaz, Nazlıcan Bulut, Ceren Bulut, Sıla Alara Öztürk, Asya Palta, Doğa Sağır, Elisa Kenar, Zeynep Özge Kılıç ve Ayşe Özgün Kılıç'ı kutladı.
İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü'ne kupasını Su Topu İl Temsilcisi Ertunç Tansuğ verdi.