İskenderun ihtisas kulübü şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Sutopu Federasyonu 2018-2019 Büyük Kadınlar 2. Lig Şampiyonluğunu İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü kazandı.A Grubundakarşılaştı.Üç gün süren grup maçlarının ardından gurubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çapraz eşleşme ile yarı final oynadılar. Final maçında ise İskenderunr'u 12-6 yenerek 1. Lig'e yükseldi.İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü'ne kupasını Su Topu İl Temsilcisi Ertunç Tansuğ verdi.