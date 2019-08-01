Çukurova Üniversitesi’ne ‘En Yeşil Ofis’ Plaketi

ELEKTRONIK Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi (EBYS) enVision tarafından her yıl farklı sektörlerde gerçekleştirilen ve bu yılki teması olan yükseköğretim kategorisinde Türkiye'nin En Çevreci Üniversiteleri araştırmasında dördüncü sırada yer alan Çukurova Üniversitesine 'En Yeşil Ofis' plaketi takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, EBYS'ye geçtikten sonra iş süreçlerinin hızlandığı gibi kağıt tüketiminde de ciddi anlamda tasarruf sağladığını söyledi.

KAĞITSIZ OFİSLERDE VERİMLİLİK ARTTI

Bu anlamlı başarı sonrası enVision yetkilisi Kutlu Sagay, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret ederek En Yeşil Ofis plaket ve sertifikasını takdim etti. Prof. Dr. Kibar 'Kağıtsız Ofis' konseptine geçen 105 üniversitenin değerlendirmeye alındığı araştırmada Çukurova Üniversitesinin, Türkiye'nin en çevreci 10 üniversitesinden biri ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.