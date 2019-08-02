Şato gıbı evden alacak defteri çıktı

Adana'da yaşlıların emekli, dul ve yetim maaşlarını resmi evrakta sahtecilik yöntemiyle aldığı ileri sürülen 4'ü kadın 15 kişilik suç şebekesinin çökertildiği operasyonda ayrıntılar ortaya çıktı. Lider pozisyonunda olan Aydoğan Ş.'nin 7'si Pitbull 10 köpek ve MOBESE'yle koruduğu şato gibi evinde arama yapan polis alacak defteri ele geçirdi. Öte yandan şebeke içinde bulunan 2'si kadın 4 kişinin çekirdek aile olduğu ortaya çıktı. Ailenin fertlerinden Mustafa Yavuz M.'nin ikinci lider konumunda olduğu öğrenilirken anne Ayfer M. ve kız kardeş Merve Nur M.'nin imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları tespit edildi.

takip edip delil topladı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine lider Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Çete liderinin, Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki villasına baskın düzenleyen polis tripleks evin kapısında bulunan 5'i Pitbull 10 köpeği veteriner yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. MOBESE kameralarıyla güvenlik önlemi alınan şato gibi evde sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan lider Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Alacak defterinde ağlarına düşürdükleri yaşlıların borçları yazıldığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alına 4 kişinin çekirdek aile olduğu duyanları hayrete düşürdü. Suç şebekesinin ikinci lideri konumda olan Mustafa Yavuz M.'nin kiraladığı ofiste kredi çekemeyen yaşlılara tanıdık vasıtasıyla kredi ayarladığı babası Bayram M.'nin temlik yoluyla senetleri sattığı annesi Ayfer M. ile kız kardeşi Merve Nur M.'nin ise imzalatılan senetlerde alacaklı konumda oldukları öğrenildi.

122 İCRA DOSYASI

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlılardan çoğunun tefecilik, kasten yaralama, dolandırıcılık, hakaret, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili şu ana kadar tespit edilen 71 mağdur üzerinden yaklaşık 8 milyon haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, şebekeye ait 122 icra dosyası belirledi. ebeke lideri Aydoğan Ş.'nin üzerine hiçbir mal varlığı olmadığı da ortaya çıktı.



MAĞDUR EMEKLİ ŞİKAYET ETTİ

Olay Şubat ayının sonunda emekli Hasan Ü.'nün Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olmasıyla başladı. Borcu olan Hasan Ü., yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 2'si sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı. Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. (41) liderliğindeki şebekeyi adım adım