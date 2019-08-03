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Silifke Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019
Silifke Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
SİLİFKE Belediyesi, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile ilçe sakinlerine zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla, sahip olduğu bütçeyi verimli ve etkin kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye tarafından 1 adet yeni transit tipi araç daha satın alınarak araç-gereç envanterine eklendi. Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, çok geniş bir görev, yetki ve sorumluluk sınırına, yoğun ve hareketli bir nüfusa sahip Silifke'de yaşayan vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Başkanvekili Altunok, yeni satın alınan transit tipi aracın, personele ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.
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Silifke Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
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