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Düzenli kan bağışının faydası çok büyük

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Düzenli kan bağışının faydası çok büyük
Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, düzenli kan bağışı yapanlarda kemik iliği yağlanmasını önlediğini söyledi. Dr. Esra Yılmaz, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, terör tehdidi ve trafik kazalarının sıklığı, kan stoklarımızın üst seviyelerde tutulmasını zorunlu kıldığını ifade ederek, "En uygun şartlarda dahi kanı en fazla 42 gün muhafaza edebilmekteyiz. Her gruptan kana sürekli gereksinim olmaktadır" dedi. Düzenli kan bağışı yapanlarda kemik iliği yağlanmasının önlediğini söyleyen Dr. Yılmaz, "Yaşlılıkta ortaya çıkan ve vücudun kan üretmemesine yol açan bir rahatsızlık görülmez. Yani düzenli kan bağışı yapanlar yaşlandıklarında kemik ilikleri genç insanlar gibi kan üretebilir şekilde sağlıklı olacaktır. Kan bağışlarından sonra damar yatağına gelen alyuvarların daha yüksek oranla oksijen taşıyabilmelerinden dolayı kan bağışçısı vücudunda bir rahatlama ve canlılık hisseder" diye konuştu.
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Düzenli kan bağışının faydası çok büyük
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