Dondurma Festivali öncesi büyük heyecan

Kahramanmaraş'ta geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali öncesi sektör temsilcileri ile değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Başkanı Serdar Zabun,Ticaret Borsası Genel sekreteri Ahmet Balbaba, Lokantacılar ve pastaneciler odası başkanı Erdal Kanbur ile kent'de bulunan sektör de faaliyet gösteren firmalar katıldı.



KAHRAMANMARAŞ'IN ADI ÖNDE OLACAK

VALİ Vahdettin Özkan Dondurma Festivali öncesi sektör temsilcileri ile değerlendirme toplantısında, festival öncesi ve esnasında paydaşların yapması gereken ortak çalışmalar ele alındığını söyledi. Vali Özkan, "Kahraman şehrimize ve onun Dünya markası olmuş dövme dondurmasına yakışır bir festival yapmayı hedefliyoruz" dedi. Kahramanmaraş Dondurmacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur ise bu yılki festivalde firmaların değil Kahramanmaraş'ın adının ön planda tutulacağını söyledi.