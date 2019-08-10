İstikrar ve istihdam konuları değerlendirildi

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANMARAŞ Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan, OSB Başkanı Abdullah Çinkay ve KMTSO Başkanı Serdar Zabun ile organize sanayi bölgesinin faaliyetlerini, Kent'in ekonomik istikrarı, potansiyeli ve istihdam durumunu değerlendirdi. OSB ye gelişinde Başkan Abdullah Çinkay tarafından karşılanan Vali Özkan, OSB bölgesinde devam eden yatırımlar ve sanayi dallarıyla ilgili de bilgi aldı. Vali Özkan, ihracatta gösterdikleri başarı ile şehir ve ülke ekonomisine yapmış olduğu katkıdan dolayı iş insanlarını kutladı, başarı belgesi verdi.