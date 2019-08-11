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Bayramlar bir araya gelmek için fırsat

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Bayramlar bir araya gelmek için fırsat
ÇUKUROVA Üniversitesinde (ÇÜ) görev yapan akademik ve idari personel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramların birlik, beraberlik ve hoşgörünün sembolü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi ailesi olarak tüm Adana halkının Kurban Bayramı'nı kutladı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın ev sahipliğinde Rektörlük binasında düzenlenen bayramlaşma törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Metin Yavuz ile çok sayıda idari personel ve akademisyenler katıldı.
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