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Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler
Aksaray'da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan sporcular, Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yapıp, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen şampiyonaya katılan paraşütçüler, Hasan Dağı'ndan havalanarak yaklaşık 75 kilometre uçtu. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine iniş yapan sporcular, daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua okudu
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Halisdemir’in kabrini ziyaret ettiler
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